Вимагають виходу в ефір: в Алмати протестувальники прорвалися на телеканал
В Алмати протестуючі захопили будівлю корпункту телеканалу "Мир24" і вимагали виходу в прямий ефір, повідомляє кореспондент Orda.kz.
До приміщення увірвалися люди з палицями, які приблизно годину утримували співробітників телеканалу "Мир24" та журналістів інших ЗМІ.
Пізніше вони вивели репортерів із будівлі та провели до вулиці Курмангази.
У будівлі розбиті шибки та вибиті двері.
"Мир" заявив, що під час розгрому офісу представництва в Алмати знищено телевізійне обладнання.
Кореспондент Orda.kz повідомив про зупинення мовлення телеканалів НТК та Перший канал Євразія.
Крім того, після нападу на офіс телеканалу "Мир" припинив мовлення ще один великий канал - КТК.