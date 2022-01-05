Вимагають виходу в ефір: в Алмати протестувальники прорвалися на телеканал

В Алмати протестуючі захопили будівлю корпункту телеканалу "Мир24" і вимагали виходу в прямий ефір, повідомляє кореспондент Orda.kz﻿.

До приміщення увірвалися люди з палицями, які приблизно годину утримували співробітників телеканалу "Мир24" та журналістів інших ЗМІ.

Пізніше вони вивели репортерів із будівлі та провели до вулиці Курмангази.

У будівлі розбиті шибки та вибиті двері.

"Мир" заявив, що під час розгрому офісу представництва в Алмати знищено телевізійне обладнання.

Кореспондент Orda.kz﻿ повідомив про зупинення мовлення телеканалів НТК та Перший канал Євразія.

Крім того, після нападу на офіс телеканалу "Мир" припинив мовлення ще один великий канал - КТК.