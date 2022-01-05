Президент Казахстану Токаєв з'явився на ТБ зі зверненням

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив на телебаченні. Він заявив, що вступає на посаду голови Ради безпеки, яку раніше очолював Назарбаєв, таким чином бере повноту влади у країні у свої руки.

Токаєв заявив, що тепер має намір діяти жорсткота скоро виступить з новими ідеями щодо політичної трансформації.

Він також пообіцяв перебувати у столиці, оскільки це його конституційний обов'язок.

Крім того, президент країни заявив, що в ході протистоянь у Казахстані було вбито правоохоронців.

"У нашому улюбленому місті відбувається масові напади на представників правопорядку. Серед них є вбиті та поранені" , - заявив Токаєв.