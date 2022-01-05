Президент Казахстану Токаєв з'явився на ТБ зі зверненням
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив на телебаченні. Він заявив, що вступає на посаду голови Ради безпеки, яку раніше очолював Назарбаєв, таким чином бере повноту влади у країні у свої руки.
Токаєв заявив, що тепер має намір діяти жорсткота скоро виступить з новими ідеями щодо політичної трансформації.
Він також пообіцяв перебувати у столиці, оскільки це його конституційний обов'язок.
Крім того, президент країни заявив, що в ході протистоянь у Казахстані було вбито правоохоронців.
"У нашому улюбленому місті відбувається масові напади на представників правопорядку. Серед них є вбиті та поранені", - заявив Токаєв.
Він звернув увагу на високу організованість протестувальників, що говорить про
"ретельно продуманий план дій змовників, які мотивовані фінансово. Саме змовників".