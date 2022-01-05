Україна змогла взяти в борг менше, ніж планувала – Мінфін

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-грудень 2021 року становили 602,8 мільярда гривень або 86,2% від запланованих на цей період, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 388,3 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 108,9 млрд грн (3,1 млрд доларів та 778,1 млн євро).

Крім цього, було здійснено випуск ОВДП в обсязі 1,8 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" та в обсязі 20 млрд грн – ПАТ "Українська фінансова житлова компанія".

Із зовнішніх джерел залучено 192,8 млрд грн.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-грудень 2021 року становили 441,1 млрд грн (94,2% плану), платежі з обслуговування – 150 млрд грн (98,6% плану).