Tesla проїхала на експериментальній батареї вдвічі більше за норму

Стартап Our Next Energy створив акумулятор, який дозволить Tesla Model S подолати на одній зарядці відстань 1 210 км, повідомляє Хайтек.

Компанія Our Next Energy (ONE) зосередилася на розробці вдосконаленої акумуляторної батареї Gemini, створеної з безпечних та екологічних матеріалів.

Прототип акумулятора, що вийшов, має більш компактний і дешевий у виробництві корпус, а також дозволяє накопичувати більше енергії в порівнянні з аналогами.

Ми хочемо відмовитися від нікелю і кобальту, але не хочемо відмовлятися від щільності енергії. Ми прагнемо заново винайти хімію батарей та архітектуру осередків, щоб забезпечити запас ходу не менше 1 200 км. Якщо ви помістите на борт стільки енергії, ви будете готові до будь-якого на вимогу клієнта, наприклад, поїздці з Детройта в Чикаго або буксирування причепа", - сказав глава ONE Муджіб Іджаз.

Практичне випробування провели у США на електромобілі Tesla Model S: він переміщався із середньою швидкістю близько 88 км/год. Іджаз зазначив, що масове виробництво планується запустити до кінця 2023 року.

Прототип акумуляторної батареї під час випробування з використанням електромобіля Tesla Model S забезпечив запас ходу в 1 210 км.

Поки що невідомо, для яких електромобілів підійдуть нові акумулятори. Що стосується Tesla Model S, то це єдиний автомобіль, про який, напевно, відомо, що він буде сумісний. Tesla Model S вибрали для тестування завдяки високій ефективності та великій батареї – це забезпечило достатньо місця для розміщення акумулятора від ONE.