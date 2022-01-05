Постачання вугілля з Казахстану в Україну припинено

Постачання законтрактованого вугілля з Казахстану в Україну поки не відбуваються через блокування Росією транзитного шляху, повідомляє УНІАН.

Про це заявив на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ні, з Казахстану не йде (вугілля – УНІАН). Є укладений контракт у "Центренерго" на 660 тисяч тонн казахського вугілля протягом осінньо-зимового періоду. Але, знову ж таки, через відповідні дії Російської Федерації відбувається блокування транзиту по російській території" , - сказав він.

Галущенко пояснив, що поки немає іншого способу, як отримати законтрактовані обсяги вугілля.

"Відповідно, ми та "Центренерго" поки не бачимо інших можливостей це вугілля фізично отримати" , - додав він.

Міністр зазначив, що натомість збільшуються поставки вугілля морським шляхом.