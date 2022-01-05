Українцям почали виплачувати підвищені пенсії: хто та скільки отримає

В Україні розпочалася виплата підвищених пенсій для непрацездатних родин загиблих захисників та захисниць України. Мінімальний розмір пенсійної виплати склав 7800 гривень, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Кому підвищили пенсію

Непрацездатним родинам загиблих захисників

Кожному із непрацездатних батьків (матері/батькові) та дружині (чоловіку) загиблих, померлих (таких, що пропали безвісти) осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, зафіксували мінімальний розмір пенсії у розмірі 7800 гривень.

Перерахунок проведено автоматично для 3361 осіб і пенсію в середньому підвищено на 1895 гривень.

Учасникикам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Крім того проведено перерахунки пенсій з інвалідності осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Перерахунок автоматично проведено для 21,2 тисяч осіб з числа цивільних осіб та підвищено пенсію в середньому на 2903 гривень.