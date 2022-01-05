Протести у Казахстані: мітингувальники знесли пам'ятник Назарбаєву

Мітингувальники в казахстанському місті Талдикорган повалили пам'ятник, встановлений на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва, повідомляє Ділова столиця.

Пам'ятник було встановлено у 2016-му році.

З відео випливає, що знесення пам'ятника колишньому президентові відбувається під радісні вигуки, оплески та пісні.

Джерела в МЗС Росії повідомили, що Назарбаєв "готовий залишити Казахстан для лікування". За 5 січня із Казахстану вже вилетіло близько 10 приватних літаків.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку главу Радбезу та багаторічного керівника країни Нурсултана Назарбаєва.