Протести у Казахстані: мітингувальники знесли пам'ятник Назарбаєву
Мітингувальники в казахстанському місті Талдикорган повалили пам'ятник, встановлений на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва, повідомляє Ділова столиця.
Пам'ятник було встановлено у 2016-му році.
З відео випливає, що знесення пам'ятника колишньому президентові відбувається під радісні вигуки, оплески та пісні.
Джерела в МЗС Росії повідомили, що Назарбаєв "готовий залишити Казахстан для лікування". За 5 січня із Казахстану вже вилетіло близько 10 приватних літаків.
Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку главу Радбезу та багаторічного керівника країни Нурсултана Назарбаєва.