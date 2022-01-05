У банку Киргизії стався збій через події в Казахстані

У великому банку Киргизії "Оптіма Банк" стався збій через відключення інтернету в Казахстані на тлі протестів. Відповідне оголошення з'явилося на сторінці компанії в Instagram, повідомляє Лента.Ру.

Адміністратори облікового запису банку розмістили посаду, в якій заявили, що «у зв'язку зі збоями на магістральному каналі провайдера зв'язку на території Республіки Казахстан» у них почалися проблеми в роботі.

Наприклад, проблеми виникли із банкоматами. Крім цього, не працюють смс-банкінг та інтернет-платежі. «Оптіма Банк» також довелося тимчасово припинити обслуговування платіжних карток Елкарт та СВІТ.

Раніше повідомлялося, що у Казахстані вимкнули всі мобільні мережі. Крім того, в країні не працюють мобільний та звичайний інтернет. Недоступні месенджери, зокрема WhatsApp та Telegram.