Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу попит на безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку продовжив зростати. Національному банку довелося провести три інтервенції поспіль, щоб стримати падіння національної валюти.

Головними покупцями, як і вчора, були компанії-нерезиденти, які конвертували отримані дивіденди. До них приєдналися імпортери ПММ, які поспішають сплатити нові контракти на тлі зростання цін на нафту. Крім того, банки, яким у грудні Національний банк змінив вимоги щодо валютної позиції, вирішили, що настав час заробити, і теж почали купувати «на позицію». Все це вилилося в серйозний попит, задовольнити який ринок був просто не в змозі: багато експортерів не діяли через «новорічно-різдвяні» канікули, частини просто не потрібна була гривня, т.к. вони отримали компенсацію ПДВ наприкінці грудня. Ситуацію знову довелося рятувати Національному банку. Регулятор тричі з'являвся на ринку: перший раз він продавав долари по 27,45 гривень, другий – по 27,47, а третій – вийшов із великим ордером за ціною 27,49 гривень, але продавати вже не було кому. Як результат, рівень 27,50, який старанно захищав НБУ, сьогодні встояв.

Закрили торги середи на 8,5 копійок на купівлі та на 4 копійки на продажі вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,35/27,50 (купівля/продаж).

Торги середи відкрилися ще ширше, ніж у вівторок: спред на відкритті становив 15 копійок. Довгий час продавці не погоджувалися скинути ціну, змушуючи покупців рухатись назустріч. Перша угода на 1,5 млн. доларів за ціною 27,47 гривень пройшла о 9:46. На старті обсяг заявок на купівлю у 4 рази перевищував обсяг на продаж; це стало однією з причин ранньої появи регулятора. Нацбанк уже о 10-й ранку з'явився на ринку, але не з ордером на продаж. Сьогодні він вирішив використати тактику «вибору кращої ціни» та задовольняв усі угоди покупців за ціною 27,45 гривень та вище. Як тільки стало очевидно, що бажаючих купити за такою ціною занадто багато, Нацбанк пішов – і буквально за кілька хвилин виставив на продаж 50 млн. доларів за ціною 27,47 гривень. Другий вихід Нацбанку змусив продавців понервувати: частина з них виставила свої обсяги трохи дешевше за рівень регулятора. Але вже під час обідньої перерви у Нацбанку почали купувати і до 14.15 весь запропонований ним обсяг розібрали. НБУ відразу виставив черговий ордер на продаж за ціною 27,49 гривень - і цього виявилося достатньо. Рішучість у захисті рівня 27,50 була надто очевидна – і покупці зрозуміли, що вище за долар поки що не пустять. Ще кілька угод – і ринок заспокоївся.

Котирування закриття торгів – 27,455/27,48 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 93 млн. порівняно з вівторком і склав 234,8 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,4507 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,4507 гривень. Офіційний курс долара на 6 січня встановлено на позначці 27,4551 гривні за долар, зростання на 15,75 копійок.

встановлено на позначці 27,4551 гривні за долар, зростання на 15,75 копійок. Офіційний курс євро на 6 січня встановлено на позначці 31,0421 гривні за євро, зростання на 26,82 копійки.

Ціна готівкового долара в гуртових обмінниках Києва сьогодні зросла ще на 10 копійок. Вранці «американця» продавали по 27,47-27,48 гривень, а надвечір цінник підскочив до 27,57-27,58 гривень. Деякі опти поставили надвечір курс продажу долара 27,60.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:45 – 1,1335 долара. Сьогодні американський долар знову падає проти пулу провідних світових валют; це супроводжується зростанням цін на золото та нафту. Готівковий євро під впливом одразу двох векторів зростання подорожчав одразу на 20 копійок: із ранкових 30,90-30,95 – до 31,10-31,15 гривень.

Нафта, що дорожчає, поки не надала сильної підтримки російському рублю, який сьогодні торгується в межах 75,40-75,80 за долар. У столиці ціни на готівковий рубль сьогодні досить різноманітні: є оптові обмінні пункти, де, як і вчора, продають рубль по 3,65 гривні за 10 рублів, але більшість підняла ціну до 3,67-3,69 гривень, реагуючи таким чином на гривні в Україні.