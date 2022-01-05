Зеленський – 20 хвилин, Байден – 38 секунд: Новорічні вітання політиків

Вітальна промова українського президента Володимира Зеленського у новорічну ніч тривала 21 хвилину. Тим часом інші світові лідери під час традиційних вітань не були такими багатослівними. Наприклад, президент США Джо Байден уклався в 38 секунд, а Франції Еммануель Макрон – в півтори хвилини, повідомляє Обозреватель.

Найдовшою (після промови Зеленського) стала промова до Нового року президента Киргизстану – Садир Жапаров вітав громадян своєї країни 17 хвилин 30 секунд. Понад 11 хвилин говорив до співвітчизників президент Китаю Сі Цзіньпін, 8 хвилин 40 секунд вітала з новорічними святами жителів своєї країни президентка Молдови Майя Санду, а російський президент Володимир Путін говорив менше – 6 хвилин 22 секунди.

Нелегітимний глава Білорусі Олександр Лукашенка виступав протягом 6 хвилин, а президент Польщі Анджей Дуда вітав громадян майже 5 хвилин. Звернення до німців канцлера ФРН Олафа Шольца тривало майже 4 хвилини, а глава Литви Гітанас Науседа випустив привітання тривалістю 1 хвилину 50 секунд.

Найменш багатослівними виявилися французький та американський президенти – Макрон вітав французів 1 хвилину 30 секунд, а Байден американців – 38 секунд.

Нагадаємо: у новорічному привітанні глави української держави були присутні українці, які за підсумками минулого року відзначилися неабиякими досягненнями. Це спортсмени, громадські діячі, вчителі, лікарі та багато інших. Однак навколо привітання Зеленського розгорівся скандал – з'ясувалося, що військовослужбовців, які також завітали на урочистий вечір, нібито заганяли туди наказом. Зокрема про це розповіла старша сержантка Збройних сил України Наталія Борисовська.

Тривалість новорічних привітань світових лідерів. Джерело: slovoidilo.ua

Професор з Чернівців, інженер-оптик Олег Ангельський, якого було запрошено для участі у привітанні Зеленського, розповів, що зйомки тривали протягом трьох днів. Гостей пригощали канапками, а замість шампанського наливали безалкогольний напій "Живчик".