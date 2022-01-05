Скаргу Януковича і справу про держраду повернули до суду першої інстанції

Київський апеляційний суд повернув до Оболонського скаргу Віктора Януковича на вирок. Разом з тим було повернуто справу екс-президента про держзраду, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою засудженого В.Ф. Януковича на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року повернуто до Оболонського районного суду міста Києва для виконання вимог ч. 3 ст. 400 Кримінального процесуального кодексу України" , - йдеться в повідомленні ﻿прес-центру Київського апеляційного суду.

Нагадаємо, наприкінці грудня Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив справу за позовом експрезидента Віктора Януковича до Верховної ради.

Крім того, на початку листопада Януковичу повідомили про нову підозру - в управлінні організованою злочинною групою під час Майдану у лютому 2014 року.