В Україну повернуться морози й мокрий сніг

У четвер, 6 січня, в Україні почне холоднішати. Першими зниження температури відчують жителі західних і північних областей, де вночі очікуються морози, повідомляє УНІАН.

При цьому на півдні України збережеться тепла і суха погода﻿, до +12°.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті: