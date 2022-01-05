В Україну повернуться морози й мокрий сніг
У четвер, 6 січня, в Україні почне холоднішати. Першими зниження температури відчують жителі західних і північних областей, де вночі очікуються морози, повідомляє УНІАН.
При цьому на півдні України збережеться тепла і суха погода, до +12°.
- У Києві завтра буде похмуро, суцільна хмарність, можливий сніг з дощем. Температура повітря вночі -2°, вдень +4°.
- У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вночі -4°, вдень +3°, сніг.
- У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +3°.
- У Рівному в четвер очікується похмура погода, суцільна хмарність, вночі -4°, вдень +2°.
- У Тернополі 6 січня вночі буде -3°, вдень +3°, невелика хмарність, мокрий сніг.
- У Хмельницькому завтра буде невелика хмарність, вночі -4°, вдень +3°, мокрий сніг.
- В Івано-Франківську завтра буде невелика хмарність, вночі -3°, вдень +6°, сніг з дощем.
- В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть -4°...+7°, похмуро, суцільна хмарність.
- У Чернівцях у четвер - невелика хмарність, вночі -3°, вдень +5°, сніг з дощем.
- У Вінниці завтра буде -3°...+3°, похмуро, суцільна хмарність, дощ зі снігом.
- У Житомирі в четвер буде вночі -2°, вдень +4°, похмуро, суцільна хмарність, дощ зі снігом.
- У Черкасах завтра буде похмуро, суцільна хмарність, вночі -1°, вдень +5°, дощ зі снігом.
- У Кропивницькому температура вночі буде 0°, вдень +8°, невелика хмарність.
- У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря -1°...+5°, дощ.
- В Одесі 6 січня - невелика хмарність, температура вночі +2°, вдень +11°.
- У Херсоні в четвер вночі +2°, вдень +12°, невелика хмарність.
- У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі + 1°, вдень +12°.
- У Запоріжжі температура вночі 0°, вдень +7°, похмуро, суцільна хмарність.
- У Сумах завтра температура повітря становитиме -1°...+3°, похмуро, суцільна хмарність, дощ зі снігом.
- У Харкові-похмуро, суцільна хмарність, температура вночі 0°, вдень +4°, дощ.
- У Дніпрі температура вночі буде 0°, вдень +7°, невелика хмарність.
- У Сімферополі в четвер буде похмуро, суцільна хмарність, +6°...+11°.
- У Краматорську завтра буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +1°, вдень +6°, невеликий дощ.
- У Сєвєродонецьку - буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +1°, вдень +6°.