В Україну повернуться морози й мокрий сніг

У четвер, 6 січня, в Україні почне холоднішати. Першими зниження температури відчують жителі західних і північних областей, де вночі очікуються морози, повідомляє УНІАН.

При цьому на півдні України збережеться тепла і суха погода﻿, до +12°.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:
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    • У Києві﻿ завтра буде похмуро, суцільна хмарність, можливий сніг з дощем. Температура повітря вночі -2°, вдень +4°.
    • У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вночі -4°, вдень +3°, сніг.
    • У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +3°.
    • У Рівному в четвер очікується похмура погода, суцільна хмарність, вночі -4°, вдень +2°.
    • У Тернополі 6 січня вночі буде -3°, вдень +3°, невелика хмарність, мокрий сніг.
    • У Хмельницькому завтра буде невелика хмарність, вночі -4°, вдень +3°, мокрий сніг.
    • В Івано-Франківську завтра буде невелика хмарність, вночі -3°, вдень +6°, сніг з дощем.
    • В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть -4°...+7°, похмуро, суцільна хмарність.
    • У Чернівцях у четвер - невелика хмарність, вночі -3°, вдень +5°, сніг з дощем.
    • У Вінниці завтра буде -3°...+3°, похмуро, суцільна хмарність, дощ зі снігом.
    • У Житомирі в четвер буде вночі -2°, вдень +4°, похмуро, суцільна хмарність, дощ зі снігом.
    • У Черкасах завтра буде похмуро, суцільна хмарність, вночі -1°, вдень +5°, дощ зі снігом.
    • У Кропивницькому температура вночі буде 0°, вдень +8°, невелика хмарність.
    • У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря -1°...+5°, дощ.
    • В Одесі 6 січня - невелика хмарність, температура вночі +2°, вдень +11°.
    • У Херсоні в четвер вночі +2°, вдень +12°, невелика хмарність.
    • У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі + 1°, вдень +12°.
    • У Запоріжжі температура вночі 0°, вдень +7°, похмуро, суцільна хмарність.
    • У Сумах завтра температура повітря становитиме -1°...+3°, похмуро, суцільна хмарність, дощ зі снігом.
    • У Харкові-похмуро, суцільна хмарність, температура вночі 0°, вдень +4°, дощ.
    • У Дніпрі температура вночі буде 0°, вдень +7°, невелика хмарність.
    • У Сімферополі в четвер буде похмуро, суцільна хмарність, +6°...+11°.
    • У Краматорську завтра буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +1°, вдень +6°, невеликий дощ.
    • У Сєвєродонецьку - буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +1°, вдень +6°.

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