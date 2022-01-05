Папа Римський назвав егоїзтами власників домашніх тварин

Папа Римський Франциск розкритикував людей, які заводять домашніх тварин замість дітей, і заявив, що це прояв егоїзму, повідомляє УНІАН.

"Сьогодні ... ми спостерігаємо прояв егоїзму. Ми бачимо, що деякі люди не хочуть мати дитину. Іноді вони заводять тільки одну, але при цьому мають собак і котів, які замінюють дітей. Це може здатися смішним, але це реальність" , - цитує понтифіка The Guardian.

За словами Франциска, така практика принижує людей, "позбавляє нас людяності".

"...цивілізація старіє без людяності, тому що ми втрачаємо багатство батьківства і материнства, і страждає саме країна" , - сказав Папа Римський.

Відомо, що у самого Франциска немає домашніх тварин в його резиденції у Ватикані. У 2014 році він уже заявляв газеті Il Messaggero, що домашні тварини замість дітей - це "ще одне явище культурної деградації" і що емоційні стосунки з домашніми тваринами "легші", ніж "складні" відносини між батьками та дітьми.

У середу, 5 січня, запрошуючи пари, які не можуть мати дітей з біологічних причин, розглянути можливість усиновлення, Франциск закликав потенційних батьків "не боятися" вступати в батьківські права.

"Народження дитини завжди пов'язане з ризиком, але ще більший ризик не мати дитину, заперечувати батьківство" , - сказав Папа Римський.

Раніше понтифік засуджував "демографічну зиму" - падіння народжуваності в розвиненому світі. Він також критикував сучасне суспільство, де кар'єра і заробляння грошей для багатьох важливіші за створення сім'ї. Таке мислення Франциск називав "гангреною суспільства".