Великі масло- та сирзаводи спростували зупинку виробництва

Яготинський маслозавод та Пирятинський сирзавод, які входять до групи "Молочний альянс", продовжують працювати у штатному режимі. Керівництво підприємств не планує зупиняти виробництво, незважаючи на майже десятикратне подорожчання газу та подвійне зростання цін на електроенергію. Так прес-центр "Молочного альянсу" прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про зупинення діяльності, повідомляє UBR.

Виробничі потужності заводів працюють за звичним графіком, всі відвантаження готової продукції проходять вчасно. Крім того, у штатному режимі функціонують інші заводи "Молочного альянсу", оскільки керівництво холдингу "не хоче і не планує зупиняти виробництво", заявили в прес-службі.

Водночас у повідомленні наголошується, що у галузі склалася критична ситуація. Причиною стало подорожчання газу у 9 разів, електроенергії – у 2,5 рази, таропакувальні матеріали зросли у ціні на 42%, а сировина – на 25%.

"Адекватно підняти ціни на готову продукцію ми не змогли. Негативний розрив між витратами та доходами призвів до того, що у IV кварталі заводи працювали зі збитком. Продовжуватися таке нескінченно не може, оскільки призведе до вимивання оборотних коштів та неможливості заплатити за газ, сировину, упаковку, виконані роботи" , – сказано у заяві.

Тому Яготинський та Пирятинський заводи звернулися до партнерів з листами, щоб поінформувати про ситуацію, що склалася. Згодом ці листи були опубліковані у ЗМІ та неправильно інтерпретовані.