У Зеленського показали, як знімали новорічне привітання президента
Опубліковано відео про те, як записували новорічне привітання президента України Володимира Зеленського. Його оприлюднили після скандалу, коли гості розповіли, що зйомки тривали три дні, повідомляє Обозреватель.
Ролик розміщено 5 січня у Telegram-каналі глави держави. У ньому показано, що залишилося за кадром привітання.
На відео є уривок спілкування Зеленського із запрошеними гостями. Зокрема, він запитав, чи довго ті чекали, і отримав у відповідь "Ні", що викликало сміх усіх присутніх.
"Дякую всім, що прийшли сюди. Це велика честь для нас", – додав президент.
Нагадаємо, що один із запрошених на запис інженер-оптик Олег Ангельський заявив, що зйомки новорічного привітання тривали три дні. А гостей пригощали бутербродами та безалкогольним "Живчиком" замість шампанського.
Привітання глави держави поділило українців на два табори. Одним воно сподобалося, інші нагадали про невиконані обіцянки.