На Закарпатті через сильні опади загроза прориву дамби ГЕС

У Закарпатській області після сильних снігопадів розпочалися рясні дощі. Такі погодні умови призвели до збільшення рівня води у річках – вона почала вкривати прилеглі до русел території. Крім того, є загроза прориву греблі на місцевій ГЕС, повідомляє Обозреватель.

Загалом станом на 17:00 5 січня було підтоплено уже 160 дворогосподарств, 34 житлові будинки та три приміщення трансформаторних підстанцій на території кількох районів.

Підтоплення торкнулися Берегівського, Рахівського, Тячівського, Хустського та Мукачівського районів.

Затоплено кілька районів. Джерело: Скриншот

Як повідомили рятувальники, біля будинків трапляються зсуви ґрунту, підтоплюються дороги, підвальні приміщення, вода зносить дерева. Для контролю ситуації на автошляхах посилено патрулювання поліцейських та обмежено рух автотранспорту.

Піднявся рівень води у річках. Джерело: Скриншот

Піднявся рівень води у річках. Джерело: Скриншот

Як додало видання ТСН, місцева Теребле-Ріцька ГЕС, за словами місцевих жителів, повністю затоплена. Жителі регіону побоюються, що стара конструкція може не витримати напливу води.

Конструкція ГЕС може не витримати. Джерело: Скриншот