Голова НПУ обіцяє підвищити зарплату поліцейським вже в січні

З січня 2022 року поліцейським мають підвищити зарплати, насамперед - патрульним, спецпризначенцям і поліцейським, які несуть службу в зоні операції Об'єднаних сил, повідомляє Українська правда.

"Я розумію невдоволення поліцейських. Однозначно зарплата має бути співмірною ризикам.

Кожен знає, що питання заробітної плати завжди було чи не найбільш чуттєвим для поліцейських. Впродовж минулого року ми знаходили можливості покращувати ситуацію із додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. І цю практику ми будемо продовжувати. На так звану 13-ту зарплату грошей не було передбачено. Кошти не були закладені в бюджет-2021.

Та попри все, ми маємо приємну новину. Кабінет міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня", - заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

За словами Клименка, першочергово зарплати зростуть у патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС".

Наступного підвищення слід чекати у квітні, зазначив очільник НПУ. Він зауважив, що керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають.

"Хочу підкреслити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. В сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу".

В останні дні мережею почала ширитися інформація про невдоволення серед правоохоронців та факти звільнення (подекуди масового) поліцейських у низці населених пунктів України. Офіційно такі дані заперечувалися.