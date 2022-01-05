Блінкен заявив, що РФ "приставила дуло до скроні" України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що для досягнення прогресу у вирішенні питань із Росією необхідна деескалація ситуації з Україною, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Але реальне питання полягає в тому, чи серйозно Росія налаштована на дипломатичні зусилля та деескалацію. Важливо, щоб розпочалися ці переговори", - сказав Блінкен на прес-конференції.