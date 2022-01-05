Погляди США та Німеччини на постачання Україні зброї розходяться

Як США, так і Німеччина стоять на боці України перед загрозою для неї з боку Росії, але їхні погляди на питання допомоги Києву зброєю розходяться, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час спільної із головою Державного департаменту США Ентоні Блінкеном прес-конференції у Вашингтоні 5 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас інша позиція щодо постачання зброї Україні", - сказала Бербок.

Водночас вона нагадала, що з 2014 року Німеччина допомогла побудувати в Україні військовий шпиталь та надавала медтехніку та матеріали, а багато поранених українських військових лікуються у шпиталях Бундесверу.