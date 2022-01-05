У Казахстані пограбували банки, магазини та склади зброї
У Казахстані на тлі масових протестів проти рівня життя в країні почали орудувати мародери – вони грабували магазини, банки та торгові центри. Крім того, в Алмати розгромили будівлю аеропорту та намагалися захопити управління поліції, повідомляє Обозреватель.
Відповідні фото та відео публікують у соціальних мережах. На численних кадрах показано порожні та розбиті магазини, торгові центри та офісні будівлі. З'явилося також відео, де бульдозер в Алмати в'їхав прямо у відділення банку.
Як пише Telegram-канал Orda.kz, в Алмати повністю розграбували три продуктові магазини мережі Magnum. Як розповів піар-менеджер Magnum Дмитро Шишкін, найімовірніше, це не всі збитки. Більш детальна інформація з'явиться ближче до ранку.
"Повністю розграбували три магазини, прямо зараз кілька зазнають нападу. Інформацію оперативно отримувати не виходить. Ближче до ранку буде зрозуміло точно", – розповів він.
Окрім того, розграбовано найбільші торгові центри Алмати, зокрема Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ, пише канал vlastkz із посиланням на джерела.
Водночас канал Ateo Breaking показав відео розграбування складу боєприпасів національної гвардії Казахстану.
З'явилися також кадри із розграбованого ЦУМу. На них видно розбиті та практично порожні прилавки. Світла у будівлі також немає. На підлозі розкидана зіпсована продукція.
Також у мережі з'явилися відео, на яких показано, що деякі протестувальники вступають у конфлікти з мародерами. У деяких випадках ситуації доходять до бійок і зіткнень.
Український журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив кадри, зняті всередині акімату (мерії) Алмати. Там видно, що будівлю практично зруйновано, вікна повністю вибиті, частина навіть горіла.
ЗМІ повідомили, що мітингувальники захопили Міжнародний аеропорт Алмати. З нього, як повідомляли очевидці, евакуювали персонал. На відео показано, що майно у будівлі також постраждало.
У соцмережах також з'явилося відео того, як в Алмати мародери бульдозером проникають у банк.