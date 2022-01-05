У Казахстані пограбували банки, магазини та склади зброї

У Казахстані на тлі масових протестів проти рівня життя в країні почали орудувати мародери – вони грабували магазини, банки та торгові центри. Крім того, в Алмати розгромили будівлю аеропорту та намагалися захопити управління поліції, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото та відео публікують у соціальних мережах. На численних кадрах показано порожні та розбиті магазини, торгові центри та офісні будівлі. З'явилося також відео, де бульдозер в Алмати в'їхав прямо у відділення банку.

Як пише Telegram-канал Orda.kz, в Алмати повністю розграбували три продуктові магазини мережі Magnum. Як розповів піар-менеджер Magnum Дмитро Шишкін, найімовірніше, це не всі збитки. Більш детальна інформація з'явиться ближче до ранку.

Один із магазинів Magnum. Джерело: tengrinews.kz

"Повністю розграбували три магазини, прямо зараз кілька зазнають нападу. Інформацію оперативно отримувати не виходить. Ближче до ранку буде зрозуміло точно" , – розповів він.

Окрім того, розграбовано найбільші торгові центри Алмати, зокрема Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ, пише канал vlastkz із посиланням на джерела.

Наслідки мародерства в Алмати. Джерело: Двач / Telegram

Хулігани грабували магазини. Джерело: Двач / Telegram

Хулігани грабували магазини. Джерело: Двач / Telegram

Водночас канал Ateo Breaking показав відео розграбування складу боєприпасів національної гвардії Казахстану.

Мародери захопили склад боєприпасів нацгвардії Казахстану. Джерело: Скриншот

Магазин "Білий вітер" в Алмати. Джерело: За нами уже выехали/ Telegram

З'явилися також кадри із розграбованого ЦУМу. На них видно розбиті та практично порожні прилавки. Світла у будівлі також немає. На підлозі розкидана зіпсована продукція.

Також у мережі з'явилися відео, на яких показано, що деякі протестувальники вступають у конфлікти з мародерами. У деяких випадках ситуації доходять до бійок і зіткнень.

Український журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив кадри, зняті всередині акімату (мерії) Алмати. Там видно, що будівлю практично зруйновано, вікна повністю вибиті, частина навіть горіла.

Будівля акімату зруйнована. Джерело: Andriy Tsaplienko / Telegram

Будівля акімату зруйнована. Джерело: Andriy Tsaplienko / Telegram

Будівля акімату зруйнована. Джерело: Andriy Tsaplienko / Telegram

ЗМІ повідомили, що мітингувальники захопили Міжнародний аеропорт Алмати. З нього, як повідомляли очевидці, евакуювали персонал. На відео показано, що майно у будівлі також постраждало.

У соцмережах також з'явилося відео того, як в Алмати мародери бульдозером проникають у банк.