Лідер боснійських сербів потрапив під санкції

Сполучені Штати ввели санкції проти лідера боснійських сербів Мілорада Додіка та підконтрольної йому телевізійної мережі, повідомляє Depo.ua.

"Міністерство фінансів ввело економічні санкції проти Мілорада Додіка, члена президії Боснії та Герцеговини, і внесло до списку санкцій канал з належними йому активами Alternativna Televizija" - йдеться в повідомленні Держдепу США.