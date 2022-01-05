Посадовиця "Привату" обібрала клієнтку на тисячі гривень

Колишній заступниці директора одного із відділень АТ КБ "ПриватБанк" у Миколаївській області повідомили про підозру у привласненні коштів клієнтки банку, повідомляє УНІАН.

"За процесуального керівництва прокурорів Первомайської окружної прокуратури колишній заступниці директора одного із відділень АТ КБ "ПриватБанк" повідомлено про підозру за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.2 та ч.3 ст. 191 КК України)" , - інформує пресслужба Первомайської окружної прокуратури.

Зазначається, що жінка була службовою особою банківської установи та мала доступ до кредитних карток клієнтів банку, а також право доступу та зміни електронної інформації по кредитних картках. Вона скористалася цим і вкрала у клієнтки банку 18,5 тис. гривень.

Розслідування ще триває.