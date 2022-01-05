Космодром "Байконур" взяли під посилену збройну охорону

Озброєна охорона ключових об'єктів космодрому "Байконур" була посилена на тлі масштабних заворушень в Казахстані. Обстановка спокійна, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За словами гендиректора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, підприємства та міські служби працюють у штатному режимі.

"Оперативний штаб, створений при адміністрації Байконура, повністю контролює обстановку в місті. Озброєна охорона ключових об'єктів космодрому посилена" , - розповів глава"Роскосмосу".

Байконур-перший, а також найбільший у світі діючий космодром, заснований в Радянському Союзі (на території Казахської РСР). В даний час комплекс "Байконур" орендований Росією у Казахстану на період до 2050 року.

Нагадаємо, раніше комендатура Алмати оголосила про початок антитерористичної операції в місті.