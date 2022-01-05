ВООЗ повідомила про рекордне добове зараження COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у середу, 5 січня, повідомила про 2 294 039 нових випадків зараження коронавірусом у світі за добу. Цей показник став максимумом за добу від початку пандемії COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

Також вперше кількість тих, хто заразився протягом 24 годин, перевищила два мільйони. Число нових випадків інфікування збільшилося за добу на 2 294 039, летальних випадків - на 7011.

За останні вісім днів добовий приріст понад мільйон інфікованих був виявлений ВООЗ сім разів. Минулий антирекорд був зареєстрований 1 січня цього року, коли протягом 24 годин було виявлено 1 859 485 випадків зараження.

3 січня технічний директор та епідеміолог Управління громадської охорони здоров'я (SSI) Данії Тіра Гроув Краузе заявила, що омікрон-штам може дати хороший імунітет населенню та прискорити завершення пандемії коронавірусу у світі. Це станеться завдяки м'якшому характеру захворювання та його більшої поширеності.