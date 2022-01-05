ОДКБ направить миротворців до Казахстану

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у зв'язку зі зверненням президента Казахстану ухвалив рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до республіки з метою стабілізації та нормалізації ситуації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку зі зверненням президента Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликаної, в тому числі, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку прийняла рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ у Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні", - написав Пашинян у фейсбуці.

Пашинян наразі є головою Ради колективної безпеки ОДКБ.