КНДР заявила про випробування надзвукової ракети

Північна Корея заявила про успішні випробування надзвукової ракети, проведені в середу, 5 січня, повідомляє Лента.Ру.

Як зазначає південнокорейське агентство «Ренхап» із посиланням на ЦТАК, снаряд пролетів 700 кілометрів і точно вразив задану мету. Лідер КНДР Кім Чен Ин на випробуваннях не був присутнім.

5 січня у Збройних силах Південної Кореї повідомили, що КНДР запустила невідомий снаряд у бік Японського моря. За інформацією берегової охорони Японії, КНДР запустила балістичну ракету, дальність її польоту становить близько 500 кілометрів.

Наголошувалося, що це перше можливе випробування озброєнь КНДР цього року. Востаннє Північна Корея проводила ракетні випробування восени минулого року.