Зеленський підписав закон про безплатну трансплантацію органів

Український президент Володимир Зеленський підписав закон, який регулює питання трансплантації анатомічних матеріалів людині. Йдеться про документ №1967-ІХ, ухвалений монобільшістю парламенту в другому читанні 16 грудня, повідомляє Обозреватель.

Про це в середу, 5 січня, заявили у пресслужбі глави держави. Законом зокрема вносять зміни в законодавство щодо трансплантації.

Документом встановлено, що для пацієнтів трансплантації мають проводити безкоштовно, оскільки оплачувати їх буде держава. У законі вказано, що тарифи покривають витрати лікарень на проведення операцій.

Зазначається також, що Єдина державна система трансплантації робитиме підбір донора-реципієнта. Ця система, як зазначили у пресслужбі глави держави, є повністю незалежною від людського впливу. Крім того, вона має визначені критерії, за допомогою яких робитиме підбір.

Документом також вирішено питання щодо можливості надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство через застосунок державних послуг Дія.

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування, крім окремих положень, які набирають чинності з 1 грудня 2022 року.