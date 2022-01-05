У Білому домі озвучили теми саміту США та Росії

Під час саміту США-Росія Вашингтон разом із союзниками планує порушити питання вторгнення РФ в сусідні країни. Про це в середу заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Корреспондент.

Також під час майбутніх переговорів Сполучені Штати планують обговорити з Російською Федерацією застосування хімічної зброї на іноземній території. Зі слів Псакі, також будуть порушені інші питання.

"Ми і наші союзники будемо порушувати ці та інші питання з Росією найближчими днями і тижнями", - заявила вона.

Нагадаємо, наступного тижня, 10 січня, Сполучені Штати Америки і РФ проведуть переговори щодо контролю над озброєннями та про ситуацію в Україні. Наступного дня, 11 січня, відбудуться переговори представників Росії та ОБСЄ, 12 січня – засідання Ради Росія-НАТО.

7 січня Північноатлантична рада проведе зустріч на рівні глав МЗС країн-членів.