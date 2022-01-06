6 січня 2022 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Різдвяний святвечір (Навечір'я Різдва Христового), Хур-хрум-день, День яблуні, Всесвітній день дітей-сиріт війни, повідомляє УНІАН.

У США - День "Приберіть ялинку", День Сміта, День державності штату Нью-Мексико, День обіймів, День "Покличте поета на обід", День технологій, День пісочного печива, День бобів, у Вірменії - Святе Різдво Христове і Хрещення, в Ірландії - Маленьке Різдво, в Німеччині, Іспанії - День трьох королів, на Ямайці - День марунів, в Італії - День Бефани, в Болгарії - Йорданів день, у Лаосі - День Патет Лао, в Латвії - Зірковий день, у Мексиці - День медсестри.

Пам'ятні дати 6 січня, річниці та події

У цей день в 1884 році німецький технік і винахідник Пауль Ніпков подав патентну заявку на винахід електричного телескопа, що став основою для механічного телебачення в 1920-х роках. Ніпков розробив так званий "електричний телескоп", в якому для розгортки застосував диск зі спірально розташованими отворами. Цей принцип покладено в основу всіх існуючих систем розгортки.

Передане зображення з великою швидкістю "обмацується" точка за точкою в певному порядку - по рядках. Світло, що відбивається від окремих точок зображення, вловлюється світлочутливим пристроєм і перетворюється у відповідний яскравості цих точок струм. У диску Ніпкова є ряд отворів, розташованих по спіралі Архімеда таким чином, що при обертанні диска кожен отвір розгортає за один оборот один рядок.

Всі рядки, число яких дорівнює числу отворів диска, утворюють кадр зображення. Світло через отвори потрапляє на фотоелемент, отримані з його допомогою імпульси посилюються і модулюють несучу частоту радіопередавача. І тільки в першому десятилітті наступного століття винайдені були кошти для реалізації електронного телебачення.

У 1896 році відбулася прем'єра фільму "Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота" братів Люм'єр.

У 1912 році в цей день Нью-Мексико став 47-м за рахунком штатом США.

Яке сьогодні церковне свято

6 січня - православний Різдвяний святвечір, переддень Різдва за Юліанським календарем. Його відзначають п'ять православних церков - Українська, Російська, Грузинська, Єрусалимська і Сербська, а також багато католиків східного обряду і деякі протестанти. Традиційно в цей день в їжу можна приймати лише так зване сочиво - розмочені зерна пшениці з медом і фруктами.

З появою на небі першого радісного вогника, який сповістив колись волхвам про народження Спасителя, можна починати святкувати. Наші предки напередодні Різдва обов'язково клали на стіл пучок сіна – в пам'ять про ясла, в яких народився Ісус. Стіл накривали білосніжною скатертиною і розставляли на ньому дванадцять страв – по числу апостолів – і всі вони були пісними. А з настанням 7 січня, після півночі - на стіл дозволяється ставити і м'ясні страви.

Що сьогодні не можна робити

У святвечір не можна фізично працювати, слід обов'язково попросити вибачення у людей, яких образили, а також пробачити всіх своїх ворогів.

Прикмети на 6 січня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

день ясний - вродять і овочі, і пшениця;

багато зірок на небі - до хорошого врожаю чорниці;

іній і глибоко промерзла земля - рік буде хлібний;

чорні стежки на снігу - до врожаю гречки.

Іменини 6 січня

Іменини у Євгенії, Клавдії, Артема, Миколи та Сергія.