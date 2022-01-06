Найкращого тенісиста світу зі скандалом депортують з Австралії
Найкращий тенісист планети Новак Джокович не зміг пройти митний контроль у Мельбурні, куди він прибув для участі в Australian Open. Турнір розпочнеться 17 січня, повідомляє Обозреватель.
За повідомленням місцевого видання, 34-річного серба депортують з континенту.
Причиною такого рішення є неправильно оформлені візові документи. Прикордонна служба запропонувала уряду штату Вікторія поручитися за Джоковича, але влада відмовилася.
За неофіційною інформацією причиною відмови стала позиція Джоковича щодо вакцинації від коронавірусу. Сербський тенісист є явним противником щеплення, а Австралії діють жорсткі заходи для нещеплених людей.
Перепустка невакцинованого Джоковича на Зелений континент, де звичайним людям не дозволяється навіть переміщатися зі штату в штат, могла викликати громадське невдоволення.
У результаті прикордонники анулювали візу і зажадали щоб тенісист відлетів з країни.
Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що вся країна підтримує спортсмена і найближчим часом влада вживе всіх необхідних заходів, щоб його приниження було зупинено.
"Відповідно до всіх норм міжнародного публічного права Сербія боротиметься за Новака Джоковича, за справедливість і правду. В іншому Новак сильний, як ми всі знаємо", – написав Вучич в Instagram.