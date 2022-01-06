Найкращого тенісиста світу зі скандалом депортують з Австралії

Найкращий тенісист планети Новак Джокович не зміг пройти митний контроль у Мельбурні, куди він прибув для участі в Australian Open. Турнір розпочнеться 17 січня, повідомляє Обозреватель.

За повідомленням місцевого видання, 34-річного серба депортують з континенту.

Новака Джоковича депортують. Джерело: theage.com.au

Причиною такого рішення є неправильно оформлені візові документи. Прикордонна служба запропонувала уряду штату Вікторія поручитися за Джоковича, але влада відмовилася.

За неофіційною інформацією причиною відмови стала позиція Джоковича щодо вакцинації від коронавірусу. Сербський тенісист є явним противником щеплення, а Австралії діють жорсткі заходи для нещеплених людей.

Перепустка невакцинованого Джоковича на Зелений континент, де звичайним людям не дозволяється навіть переміщатися зі штату в штат, могла викликати громадське невдоволення.

Джоковича не пустили до Австралії

У результаті прикордонники анулювали візу і зажадали щоб тенісист відлетів з країни.

Сербський фан у Мельбурні підтримує свого співвітчизника

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що вся країна підтримує спортсмена і найближчим часом влада вживе всіх необхідних заходів, щоб його приниження було зупинено.

"Відповідно до всіх норм міжнародного публічного права Сербія боротиметься за Новака Джоковича, за справедливість і правду. В іншому Новак сильний, як ми всі знаємо" , – написав Вучич в Instagram.