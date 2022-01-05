У Венедиктовой объяснили арест счетов "АрселорМиттал"

За клопотанням прокурора ОГП накладено арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках «АрселорМіттал Кривий Ріг», визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, в межах суми встановлених заподіяних збитків. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, повідомляє Укрiнформ.

“Згідно із матеріалами кримінального провадження, встановлено, що з цих рахунків не проводилися відрахування зі сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, а також для виплати заробітної плати” , - ідеться в Телеграм-повідомленні﻿.

Злочинні дії та відповідна сума збитків державі підтверджені висновками комплексної судової експертизи.

Акцентується, що клопотання про арешт рахунків товариства було подано прокурором з метою відшкодування шкоди, завданої бюджету України, та забезпечення спеціальної конфіскації, що всі процесуальні дії відбуваються виключно в рамках чинного законодавства і в межах кримінального провадження, що Офіс генерального прокурора завжди послідовно відстоює інтереси інвесторів, однак передусім захищає закон.