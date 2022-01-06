Челсі розібрався з Тоттенхемом у матчі півфіналу Кубка ліги

У півфіналі Кубка англійської ліги відбулося лондонське дербі між "Челсі" та "Тоттенхемом", повідомляє УНІАН.

Для наставника "шпор" Антоніо Конте це був особливий поєдинок, адже він повернувся на "Стемфорд Брідж", де свого часу працював та приводив "Челсі" до титулу чемпіонів Англії у сезоні 2016/17.

Візит Конте та його "Тоттенхема" вийшов невдалим. "Челсі" переміг і зробив крок назустріч фіналу турніру. 12 січня пройде матч у відповідь на стадіоні "шпор" і там підопічні Конте повинні перемагати щонайменше з різницею у два м'ячі, якщо вони хочуть вийти у фінал.

"Челсі" - "Тоттенхем" - 2:0

Голи: Кай Хавертц, 5, Бен Девіс, 34 (автогол)

"Челсі": Аррісабалага, Аспілікета (Вейл, 90), Сарр, Рюдігер, Алонсо, Сауль (Лофтус-Чік, 73), Жоржіньо, Зієш (Пулішич, 79), Маунт (Ковачич, 73), Кай Хавертц (Вернер, 4) ), Лукаку

"Тоттенхем": Льоріс, Санчес, Танганга, Бен Девіс, Емерсон, Скіп (Вінкс, 73), Хейб'єрг, Догерті (Ндомбелі, 46), Моура (Хіль, 80), Сон (Ло Чельсо, 79), Кейн

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