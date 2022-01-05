На Полтавщині почали розслідувати побиття журналіста

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом побиття журналіста та самоправства у Кременчуці Полтавської області, повідомляє Укрінформ.

“До поліції міста Кременчука протягом дня надійшов ряд звернень за фактом вчинення самоправних дій на території Центральної районної лікарні. Також на лінію 102 надійшло звернення від місцевого журналіста щодо вчинення стосовно нього насильства у зв’язку зі здійсненням ним журналістської законної професійної діяльності” , - інформує Відділ комунікації поліції Полтавської області.

За вказаними фактами поліція розпочала досудове розслідування за ст. 356 (самоправство) та ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу. Проводяться необхідні слідчі дії.