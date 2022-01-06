США засудили насильство в Казахстані і закликали до стриманності

Держдепартамент США закликав владу і протестувальників у Казахстані спільно шукати вихід із ситуації. Вашингтон уважно відстежують події.﻿ Про це заявив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Прайс заявив, що казахстанцям потрібно поважати і захищати конституційні інститути, права людини і свободу друку, в тому числі і шляхом відновлення послуг інтернету.

За словами Прайса, Штати закликають "всі сторони знайти мирне вирішення ситуації з надзвичайним станом".

"Ми засуджуємо акти насильства і знищення власності і закликаємо до стриманості як влади, так і протестуючих" , - заявив він.

Раніше Євросоюз закликав усі сторони в Казахстані уникати ескалації та насильства. Там заявили, що уважно стежать за ситуацією в країні.

Міністерство закордонних справ Туреччини також відреагувало на масові протести в Казахстані. Анкара закликала до миру, спокою і стабілізації ситуації в країні