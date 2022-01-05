Єрмак обговорив з Держдепом ситуацію навколо України
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив ситуацію навколо українських кордонів з помічником Державного секретаря США з Європи і Євразії Карен Донфрід, повідомляє Корреспондент.
"Радий, що відносини та комунікація наших країн стали ще більш регулярними і вийшли на якісно новий рівень. Щойно розмовляв з помічником Державного секретаря США з питань Європи і Євразії Карен Донфрід", - поінформував у Twitter Ермак.
Сторони обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та аспекти у сфері безпеки.
"Важливо, що Україна і Сполучені Штати завжди на постійному контакті, як і має бути у відносинах справжніх стратегічних партнерів і друзів", - відзначив Єрмак.