Єрмак обговорив з Держдепом ситуацію навколо України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив ситуацію навколо українських кордонів з помічником Державного секретаря США з Європи і Євразії Карен Донфрід, повідомляє Корреспондент.

"Радий, що відносини та комунікація наших країн стали ще більш регулярними і вийшли на якісно новий рівень. Щойно розмовляв з помічником Державного секретаря США з питань Європи і Євразії Карен Донфрід" , - поінформував у Twitter Ермак.

Сторони обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та аспекти у сфері безпеки.