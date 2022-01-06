У МЗС РФ розповіли про умови зустрічі Путіна та Байдена
Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков розповів в інтерв'ю російським ЗМІ про умови зустрічі президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена, повідомляє Лента.Ру.
За його словами, поки що немає розуміння, коли може відбутися очна зустріч лідерів двох країн, оскільки саміту має передувати серйозна підготовча робота та реалізація вказівок президентів Росії та США.
"Я не беруся називати на даному етапі навіть якісь орієнтовні часові рамки того, що далі може відбуватися на рівні міністрів закордонних справ, по лінії інших задіяних відомств та їхніх керівників", - зазначив дипломат, додавши, що без цього говорити про саміт просто не виходить.