У МЗС РФ розповіли про умови зустрічі Путіна та Байдена

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков розповів в інтерв'ю російським ЗМІ про умови зустрічі президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, поки що немає розуміння, коли може відбутися очна зустріч лідерів двох країн, оскільки саміту має передувати серйозна підготовча робота та реалізація вказівок президентів Росії та США.