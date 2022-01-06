Ще шість країн визнали українські COVID-сертифікати

Українські сертифікати вакцинації проти коронавірусної хвороби визнали ще шість країн світу. Таким чином загальна кількість країн, які визнали COVID-документи нашої держави, зросла до 60, повідомляє Обозреватель.

Про це поінформувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у Telegram. Йдеться про документи, згенеровані у застосунку державних послуг Дія. Так, українські документи про вакцинацію визнали ще такі країни:

Ліван;

Чорногорія;

Тайвань;

Уругвай;

Туніс;

Таїланд.

Це означає, що під час перетину кордону цих країн, громадянин нашої держави може використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в Дії. Це стосуватиметься тих, хто вакцинувався від коронавірусної хвороби або нещодавно одужав.

Як наголосила заступниця очільника відомства Марія Карчевич, таким чином більше українців зможуть подорожувати без ПЛР-тестів та самоізоляції, якщо епідеміологічна ситуація в країні дозволятиме це.

У МОЗ також нагадали: до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входить 60 країн світу. У 2022 році склад планують розширити до 80 держав.