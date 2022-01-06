Учасники штурму Капітолію балотуються на посади у США - ЗМІ

У США балотуються на виборні посади щонайменше 57 осіб, які відіграли роль у подіях 6 січня — зібравшись біля сходів Капітолію, штурмувавши сам Капітолій або відвідавши мітинг Save America, який передував заворушенням, повідомляє Українська правда.

Про це пише Politico за результатом огляду звітів про справи Міністерства юстиції, публікацій у соціальних мережах, повідомлень у новинах та інтерв’ю з учасниками подій

Politico пише, що замість того, щоб позбавити права на державну службу, події 6 січня "послужили політичним плацдармом для десятків республіканців, які цього року братимуть участь у виборах на федеральні, державні та місцеві посади".

Як повідомляється, лише минулого року 11 протестувальників були обрані на посади від законодавчого органу штату до міської ради та до шкільної ради.

Цього року понад два десятки балотуються у Конгрес, законодавчих зборів штату або на посади виконавчої влади, включаючи принаймні двох протестувальників, які фактично увійшли до Капітолію.

Зокрема Джейсон Хоуленд, якого сфотографували всередині Капітолію США 6 січня, балотується до парламенту штату Мічиган.

Щонайменше п’ятеро учасників подій 6 січня готуються до губернаторських перегонів, серед них Даг Мастріано, сенатор штату Пенсільванія та провідний голос у національному русі за дискредитацію результатів виборів 2020 року.