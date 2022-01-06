У Філадельфії пожежа забрала життя мінімум 13 людей

В результаті пожежі в таунхаусі у Філадельфії загинуло щонайменше 13 осіб, у тому числі кілька дітей, повідомляє УНІАН.

Як передає телеканал ABC News, посилаючись на дані пожежного управління Філадельфії, загоряння сталося, скоріш за все, у квартирі на другому поверсі триповерхової будівлі о 6:40 ранку.

Пожежникам і рятувальним службам знадобилося близько 50 хвилин для локалізації осередку загоряння.

В результаті пожежі загинули щонайменше 13 осіб, серед яких - семеро дітей. Ще дві особи, в тому числі одна дитина, доставлені в лікарню у важкому стані. Щонайменше вісім людей змогли самостійно евакуюватися.

Пожежу було загашено. Наразі проводиться розслідування.