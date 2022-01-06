Симптоми пневмонії, при яких слід негайно звернутися до лікаря

Насторожувальним симптомом, який має стати приводом для звернення до лікаря, є кашель, адже він може свідчити про розвиток пневмонії. Найчастіше пневмонію лікують вдома, але у важких випадках необхідна госпіталізація, повідомляє Обозреватель.

Пневмонія зазвичай зумовлюється бактеріальною інфекцією, але також може бути спричинена вірусом, наприклад, коронавірусом. Симптоми пневмонії можуть розвинути раптово протягом 24-48 годин або можуть проявлятися повільніше протягом декількох днів.

Як зазначили в NHS, захворіти на пневмонію може людина будь-якого віку. Однак окремі групи людей схильні до хвороби більше, наприклад, літні або молоді люди.

"Загальне погане самопочуття – це головна ознака" , – сказали у NHS.

Симптомами хвороби можуть бути:

Задишка.

Кашель.

Посинілі губи або обличчя.

Відчуття холоду, пітливість, бліда або покрита плямами шкіра.

Висип.

Непритомність.

Втрата концентрації, сонливість

Національна служба охорони здоров'я попередила, що при пневмонії кашель може бути сухим або виділяти густий жовтий, зелений, коричневий або закривавлений слиз. При цьому дихання людини може бути частим і поверхневим, задишка може з'явитися навіть у стані спокою.

У NHS підкреслили, що менш поширені симптоми пневмонії – погане самопочуття та головний біль. У деяких випадках люди відчувають біль у суглобах та м'язах.

"Відчуття дезорієнтації також може бути індикатором захворювання і особливо часто воно буває у людей похилого віку" , – сказали фахівці.

Вони зазначили, що багато в чому, як тіло реагує на пневмонію, залежить від того, що зумовлює інфекцію, віку і загального стану здоров'я людини.

Там наголосили, що поставити діагноз може лише лікар, і порадили не тягнути зі зверненням до медиків за найменшої підозри на пневмонію.

Лікарі наголосили, що якщо ігнорувати захворювання, то можуть виникнути ускладнення.

"Ускладнення пневмонії частіше трапляються у маленьких дітей, людей похилого віку і людей із вже наявними захворюваннями, такими як діабет" , – сказали медики.

Фахівці додали, що основними типами пневмонії є бактеріальна, вірусна та мікоплазмова пневмонія. А люди також можуть заразитися, перебуваючи у лікарні, навіть у відділенні інтенсивної терапії на дихальних апаратах.