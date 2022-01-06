Україна зміцнює кордон з Білоруссю

Україна додатково встановила майже 2000 бухт колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Державна прикордонна служба почала їх на своєму підприємстві. Про це заявив глава ДПСУ Сергій Дейнеко, повідомляє Корреспондент.

За його словами﻿, цех дротяних загороджень розташований у Черкаській області у Головному центрі підготовки особового складу прикордонників.

"Там працює три лінії, які дозволяють виробляти дротяні загородження типу Єгоза та сітку рабицю" , - зазначив Дейнеко.

Глава ДПСУ наголосив, що потреба Держприкордонслужби в таких загородженнях є досить великою.

"Тому ми почали виготовляти їх самостійно" , - пояснив він.

Так, з початку запуску ліній прикордонники вже самостійно виготовили майже 2000 бухт колючого дроту, спрямованих на встановлення на кордоні з Білоруссю.