Україна зміцнює кордон з Білоруссю
Україна додатково встановила майже 2000 бухт колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Державна прикордонна служба почала їх на своєму підприємстві. Про це заявив глава ДПСУ Сергій Дейнеко, повідомляє Корреспондент.
За його словами, цех дротяних загороджень розташований у Черкаській області у Головному центрі підготовки особового складу прикордонників.
"Там працює три лінії, які дозволяють виробляти дротяні загородження типу Єгоза та сітку рабицю", - зазначив Дейнеко.
Глава ДПСУ наголосив, що потреба Держприкордонслужби в таких загородженнях є досить великою.
"Тому ми почали виготовляти їх самостійно", - пояснив він.
Так, з початку запуску ліній прикордонники вже самостійно виготовили майже 2000 бухт колючого дроту, спрямованих на встановлення на кордоні з Білоруссю.
"На сьогодні загородження вже використовуються на напрямках, які потребують першочергового облаштування", - додав Дейнеко.