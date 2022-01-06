У Польщі підтвердили висилку консула з Білорусі

До міністерства закордонних справ Білорусі викликали тимчасово повіреного у справах Польщі у зв’язку з висланням консула у Бресті, повідомляє Укрiнформ.

“МЗС Польщі підтверджує факт виклику тимчасово повіреного у справах Польщі до МЗС Білорусі у справі, пов’язаній з висланням польського консула. Зараз провадяться дії для перевірки наданої інформації та з’ясування ситуації ”, - заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясина.

Раніше МЗС Білорусі оголосило про вислання співробітника генконсульства Польщі у Бресті. За словами речника міністерства Анатолія Глаза, громадянин Польщі нібито спричинив аварію, внаслідок якої загинули дві дівчини, у зв'язку з чим як підозрюваному в кримінальній справі йому тимчасово заборонили виїзд з країни.