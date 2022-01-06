Особисто побачив наслідки агресії РФ проти України - Борель
Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на власні очі побачив наслідки російської агресії проти України, повідомляє Укрiнформ.
«Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України під час відвідин Станиці Луганської та лінії розмежування з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою», - написав Боррель у Твіттері.
Боррель наголосив, що будь-яка подальша військова агресія матиме масштабні наслідки: «Росії необхідно знизити рівень ескалації та повністю виконати Мінські домовленості», - зазначив він.