В ОБСЄ відреагували на події у Казахстані

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау закликав до припинення насильства у Казахстані, мирного відновлення правопорядку та забезпечення громадянських свобод, повідомляє Укрiнформ.

Відповідну заяву Рау оприлюднено на сайті ОБСЄ.

"Уважно стежу за останніми подіями в Казахстані. Я твердо переконаний, що насильство ніколи не є належною відповіддю для послаблення такої напруженості. Саме тому я закликаю до мирного повернення до порядку та поваги до демократичних процесів. Права та свободи, включаючи свободу зібрань та вираження поглядів, мають бути захищені" , - заявив чинний голова ОБСЄ.

Він зазначив, що деескалація ситуації та залучення всіх сторін до діалогу "є найважливішими інструментами забезпечення стабільності в країні".

За словами Рау, ОБСЄ готова допомогти Казахстану та підтримувати його на шляху політичних реформ із повним дотриманням міжнародних зобов’язань.