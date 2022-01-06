У М'янмі військові вбили щонайменше 20 цивільних осіб - ЗМІ

У селі на півночі М’янмі військові вбили щонайменше 20 мирних жителів та спалили 40 будинків, повідомляє Укрiнформ.

Як пише The Guardian із посиланням на місцеві медіа, масове вбивство сталося ще наприкінці грудня, але тіла виявили тільки тепер. Серед убитих - четверо чоловіків віком за 60 років. За словами очевидців, на багатьох тілах видно сліди тортур.

Як зауважує видання, регіон Сікайн, у якому це сталося, був одним з перших, де громадяни повстали проти військової хунти, що прийшла до влади 1 лютого минулого року. Остання сутичка між повстанцями та військовими мала місце 31 грудня.