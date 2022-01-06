У США рекомендують розпочати бустерну вакцинацію підлітків

Федеральні Центри з контролю та профілактики захворювань (ЦКПЗ) США рекомендували застосування бустерних доз вакцини від COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech серед підлітків віком від 12 до 15 років, повідомляє Лента.Ру.

"Вкрай необхідно забезпечити захист наших дітей та підлітків від зараження COVID-19 та тяжких наслідків захворювання" , - йдеться у заяві голови ЦКПЗ Рошель Валенські.

Він додав, що тепер центр рекомендує всім підліткам віком від 12 до 17 років щеплюватися бустерною дозою вакцини через п'ять місяців після початкової вакцинації.