У США рекомендують розпочати бустерну вакцинацію підлітків

У США рекомендують розпочати бустерну вакцинацію підлітків

Федеральні Центри з контролю та профілактики захворювань (ЦКПЗ) США рекомендували застосування бустерних доз вакцини від COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech серед підлітків віком від 12 до 15 років, повідомляє Лента.Ру.

"Вкрай необхідно забезпечити захист наших дітей та підлітків від зараження COVID-19 та тяжких наслідків захворювання", - йдеться у заяві голови ЦКПЗ Рошель Валенські.

Він додав, що тепер центр рекомендує всім підліткам віком від 12 до 17 років щеплюватися бустерною дозою вакцини через п'ять місяців після початкової вакцинації.

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