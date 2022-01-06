Кремінь нагадав про перехід друкованих ЗМІ на українську
16 січня набуває чинності норма Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, відповідно до якої друковані ЗМІ мають видаватися державною мовою, повідомляє Укрiнформ.
Про це нагадав у Фейсбуці Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
“Менше ніж за два тижні, з 16 січня 2022 року, розпочинається новий етап втілення Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Зокрема, набуває чинності стаття 25 Закону, яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих засобів масової інформації”, - написав Кремінь.
Він пояснив, що відповідно до закону, друковані ЗМІ можуть виходити іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем іноземною мовою видається тираж цього видання українською. Усі мовні версії повинні видаватися в один день під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски - мати однакову нумерацію.
Розповсюдження за передплатою друкованих засобів масової інформації, виданих іншими мовами, допускається за умови забезпечення їх засновниками (співзасновниками) можливості передплати в Україні такого самого видання українською.
“Торік ми розпочали інформаційно-роз'яснювальну кампанію та звернулися з листами до засновників усіх медіа, що за даними Книжкової палати виходили лише російською мовою, та окремо до керівників найбільших видань щодо необхідності неухильного дотримання вимог закону", - повідомив Кремінь.
За словами мовного омбудсмена, з нового року чимало провідних загальнополітичних, спеціалізованих та розважальних видань уже заявили про перехід на українську мову. Він висловив переконання, що української мови ставатиме дедалі більше.