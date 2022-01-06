Уряд Литви не планує продовжувати режим НС через мігрантів

Уряд Литви не планує продовжувати режим НС через мігрантів

Литовський уряд поки що не вноситиме пропозицію щодо продовження надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю, введену через нелегальних мігрантів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Швидше за все, таку пропозицію ми вносити не будемо", - сказала прем'єр Литви Інгріда Шимоніте журналістам після засідання уряду в середу.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ країни Агне Білотайте в середу сказала журналістам, що міністерство пропонує ще на місяць продовжити запроваджене через наплив мігрантів НС на кордоні з Білоруссю.

"МВС зважило ризики і бачить, що загроза не зникла, і підстави для збереження НС є", - сказала вона.

Президент Литви Гітанас Науседа у вівторок запропонував скасувати НС, оскільки "проблему з мігрантами зараз вирішено". За його словами, якщо ситуація погіршиться, цей режим можна буде запровадити наново.

Введений 10 листопада НС триватиме до півночі 14 січня.

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