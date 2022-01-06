Уряд Литви не планує продовжувати режим НС через мігрантів

Литовський уряд поки що не вноситиме пропозицію щодо продовження надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю, введену через нелегальних мігрантів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Швидше за все, таку пропозицію ми вносити не будемо" , - сказала прем'єр Литви Інгріда Шимоніте журналістам після засідання уряду в середу.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ країни Агне Білотайте в середу сказала журналістам, що міністерство пропонує ще на місяць продовжити запроваджене через наплив мігрантів НС на кордоні з Білоруссю.

"МВС зважило ризики і бачить, що загроза не зникла, і підстави для збереження НС є" , - сказала вона.

Президент Литви Гітанас Науседа у вівторок запропонував скасувати НС, оскільки "проблему з мігрантами зараз вирішено". За його словами, якщо ситуація погіршиться, цей режим можна буде запровадити наново.

Введений 10 листопада НС триватиме до півночі 14 січня.