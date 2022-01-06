Розвідки України та Туреччини домовилися поглибити співпрацю

Керівники воєнних розвідок України та Турецької Республіки домовилися про поглиблення співпраці, повідомляє Укрінформ.

«Днями відбувся візит очільника вітчизняної воєнної розвідки бригадного генерала Кирила Буданова до Турецької Республіки, під час якого відбулася його зустріч з турецьким колегою - генерал-лейтенантом Рафетом Далкираном» , - ідеться у Фейсбуці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що керівники воєнних розвідок обговорили стан та тенденції розвитку безпекової ситуації у світі, Чорноморському регіоні та довкола України. Вони також розглянули поточні та перспективні загрози національній безпеці обох країн, їх джерела, ризики ескалації та можливі заходи з нейтралізації.

У ході зустрічі було досягнуто домовленості щодо поглиблення й активізації співпраці української та турецької воєнних розвідок.