У Японії вважають, що КНДР зазнала ракети нового типу

Японія вважає, що КНДР 5 січня зазнала балістичної ракети нового типу, її запуски раніше не проводилися. Про це розповів журналістам у четвер японський міністр оборони Нобуо Кісі, повідомляє ТАСС.

"Згідно з наявними у нас даними, Північна Корея вчора запустила одну балістичну ракету. Вона була запущена по низькій траєкторії, а висота її польоту не перевищувала 50 км. Ми вважаємо, що це нова балістична ракета, яку Північна Корея ніколи раніше не запускала" , - наголосив він.

Як інформувало Центральне телеграфне агентство Кореї, КНДР 5 січня провела випробування гіперзвукової ракети. Зазначається, що вона пролетіла близько 700 км та вразила задану мету. За даними Міноборони Японії, ракета впала у Японське море.